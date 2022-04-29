تداول فيديو تلعثم بايدن في حديث عن بوتين والأوليغارش بالبيت الأبيض

كيف يمكن الضغط على بوتين وهل الأوليغارش المفتاح..أغنى رجل بروسيا سابقًا يوضح لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من خطاب أدلى به الرئيس الأمريكي، جو بايدن في البيت الأبيض والذي تناول فيه الأزمة الأوكرانية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

#بايدن ، الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية. #الولايات_المتحدة https://t.co/fG52D3JRQR

ويقول بايدن في مقطع الفيديو المتداول: "سأرسل أيضًا إلى الكونغرس حزمة شاملة - من شأنها أن تعزز جهودنا الأساسية لاستيعاب (محاسبة) الأوليغارشية الروسية والتأكد من أننا نأخذ - جني مكاسبهم غير المشروعة.. سنقوم بالاستيلاء على يخوتهم ومنازلهم الفخمة والمكاسب الأخرى غير المشروعة من حكم بوتين الفاسد - نعم - الكليبتوقراطية - (تلعثم)- الرجال الذين هم من حكم الكليبتوقراطيات.. لكن هؤلاء أشرار".

يا رجل !!! https://t.co/3qxtsqWyfk

وكان مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية قد صرح، الخميس، أن الرئيس جو بايدن سيطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا بقيمة 33 مليار دولار يهدف إلى دعم أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة مع دخول الحرب الروسي مرحلة جديدة.

وقال المسؤول إن طلب 33 مليار دولار يشمل 20.4 مليار دولار مطلوبة للمساعدة العسكرية والأمنية، بما في ذلك 5 مليارات دولار من سلطات السحب الإضافية، و6 مليارات دولار لمبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية، و4 مليارات دولار لبرنامج التمويل العسكري الخارجي بوزارة الخارجية.