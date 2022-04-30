(CNN)-- حكم قاضي أمريكي، الجمعة، على عضو في خلية تنظيم داعش الإرهابية الملقبة بـ"البيتلز" بالسجن مدى الحياة.

واعترف ألكساندا كوتي بالذنب في سبتمبر/ أيلول 2021 بالمشاركة في مخطط أدى إلى مقتل مواطنين أمريكيين ويابانيين وبريطانيين في سوريا.

وسيتم نقل كوتي إلى المملكة المتحدة حيث يعيش أفراد من عائلته ليقضي بقية فترة ولايته بعد أن أمضى 15 عاما في الولايات المتحدة.

وقال القاضي تي.إس إيليس لكوتي خلال جلسة عقدت بالمحكمة الجزئية في الإسكندرية بولاية فرجينيا: "ستعاقب بالسجن المؤبد" بسبب ما أسماه بـ"أخطر الجرائم التي يمكن ارتكابها".

وبعد إصدار الحكم، ذكر القاضي أنه يأمل أن يكون هذا الحكم بـ"مثابة ردع للجماعات الإرهابية في المستقبل".

وقال القاضي تي.إس إيليس عن حكومة الولايات المتحدة: "نحن لا نستسلم سوف نبحث عنك وسنجدك".

وقبل النطق بالحكم، أدلى 12 من أفراد عائلة الضحايا واثنين من الرهينتين السابقتين بإفادات مؤلمة في المحكمة وفي بعض الأحيان تحدثوا مباشرة إلى كوتي والمتهم الآخر شافعي الشيخ، الذي أدانته هيئة محلفين في نفس قاعة المحكمة قبل أسابيع، وجلس الرجلان في قاعة المحكمة لسماع أقوال الأسرة.