البنتاغون يعلن البدء في تدريب القوات الأوكرانية بألمانيا

(CNN)-- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة بدأت تدريبات إضافية للقوات الأوكرانية في منشآت عسكرية أمريكية بألمانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي: "هذه الجهود تعتمد على التدريب الأولي على المدفعية الذي تلقته القوات الأوكرانية بالفعل، وتشمل أيضا التدريب على أنظمة الرادار والمركبات المدرعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا كجزء من حزمة المساعدة الأمنية".

وأضاف أن ألمانيا واحدة من 3 مواقع تستخدمها الولايات المتحدة لتدريب الأوكرانيين خارج بلادهم، لكنها لم تكشف عن المواقع الأخرى.

وذكر أن "الجزء الأكبر من التدريب سيُجرى من قبل الحرس الوطني في فلوريدا الذي كان يدرب الأوكرانيين قبل إعادة وضعهم خارج أوكرانيا في فبراير/ شباط قبل الغزو الروسي".

وأضاف: "قيل لنا إن اللقاء الأخير الذي جمع بين أعضاء الحرس الوطني في فلوريدا مع زملائهم الأوكرانيين كان عاطفيًا، نظرا للروابط القوية التي تشكلت أثناء العيش والعمل معًا قبل الانفصال مؤقتا في فبراير".

في غضون ذلك، قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، يوم الجمعة، إن "أكثر من 10 رحلات جوية تحمل مساعدات عسكرية لأوكرانيا من الولايات المتحدة من المتوقع أن تصل إلى المنطقة الأوروبية لنقلها إلى أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة المقبلة".

وقال المسؤول إن تلك الرحلات ستشمل شحنات "مدافع الهاوتزر، و155 طلقة، وطائرات بدون طيار من طراز Phoenix Ghost ورادارات".

وأضاف المسؤول أن هذه المساعدة الأمنية تأتي كلها من الحزمة الأخيرة التي أقرها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقال إنه في الساعات الـ24 الماضية "تم تسليم ما يقرب من 20 شحنة عبر جسر جوي من 7 دول مختلفة".