ما هو وسام الأميرة أولغا الذي منحه زيلينسكي لنانسي بيلوسي؟

بعد زيارتها زيلينسكي في كييف.. بيلوسي: أمريكا تقف إلى جانب أوكرانيا

(CNN)-- منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي وصلت كييف مع وفد من الكونغرس الأمريكي، السبت، وسام "الأميرة أولغا".

وقدم زيلينسكي لبيلوسي الشكر على دعمها لأوكرانيا، ولمساهمتها الشخصية المهمة في تعزيز العلاقات الأوكرانية والأمريكية.

وكانت أولغا أول امرأة تحكم كييف روس، أول دولة سلافية في الشرق، ويُمنح الوسام الذي يحمل اسمها للنساء اللائي حققن نجاحًا كبيرًا في السياسة والمجتمع، واستطعن تجسيد قوة الإناث في أوكرانيا.

ووفقا للمتحدث باسم بيلوسي، درو هاميل، أعطى الرئيس الأوكراني لرئيسة مجلس النواب الأمريكي علم بلاده الذي وقع عليه هو وعضوات في البرلمان، بمن فيهم أولئك الذين قابلتهم في مبنى الكونغرس الأمريكي مؤخرًا.

يذكر أن بيلوسي قالت إن وفد الكونغرس جاء لتوصيل "رسالة واضحة للعالم مفادها أن أمريكا تقف إلى جانب أوكرانيا".

وأضافت: "إنه لشرف كبير أن أكون مع وفد من الكونغرس مرموق للغاية سافر إلى هنا لتوصيل رسالة واضحة إلى العالم، أمريكا تقف مع أوكرانيا، نحن نقف مع أوكرانيا حتى تحقيق النصر ونقف إلى جانب حلفائنا في الناتو".