أوكرانيا: العقوبات الأوروبية على روسيا يجب أن تشمل حظرا نفطيا

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه أبلغ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن حظر النفط الروسي يجب أن يدرج في الحزمة الجديدة من العقوبات الأوروبية على روسيا جراء غزوها لأوكرانيا.

وذكر كوليبا، عبر حسابه على تويتر، أنه تحدث مع بوريل بشأن "حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا والتي يجب أن تشمل حظرا نفطيا"، وأضاف خلال حديثه لبوريل أنه "لا يوجد بديل لمنح أوكرانيا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي".

كانت أوكرانيا، أكملت، في 18 أبريل/ نيسان خطوة في العملية الطويلة لتصبح دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، حيث سلمت نموذجا به إجابات على استبيان من الاتحاد الأوروبي.

وقال كوليبا في التغريدة إنه ناقش مع بوريل عمليات الإجلاء التي تجري في مدينة ماريوبول المحاصرة.

وكان وزير الخارجية الأوكراني انتقد ما وصفه بـ"تقاعس" الاتحاد الأوروبي عن فرض حظر على واردات النفط الروسية، في مؤتمر صحفي للحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في أوائل أبريل، وقال إنه "طالما استمر الغرب في شراء الغاز والنفط الروسي، فإنه يدعم أوكرانيا بيد واحدة بينما يدعم الحرب الروسية باليد الآخرى".