أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن لدى واشنطن تقارير استخباراتية "ذات مصداقية عالية" تفيد بأن روسيا ستحاول ضم المناطق التي يحتلها الانفصاليون في دونيتسك ولوهانسك "في وقت ما في منتصف شهر مايو"، وأن هناك خططًا لإنشاء ما يسمى "جمهورية الشعب" لضم خيرسون بالمثل.

وقال السفير مايكل كاربنتر، في إفادة صحفية في وزارة الخارجية: "تشير التقارير إلى أن روسيا لديها خطط لإجراء استفتاء حول الانضمام إلى روسيا في وقت ما في منتصف مايو، وأن موسكو تدرس خطة مماثلة لخيرسون".

وأضاف كاربنتر أنه يقال أن روسيا تختطف مسؤولين محليين في البلدات التي يسيطرون عليها في شرق وجنوب أوكرانيا ليحلوا محل "الجماعات الموالية لموسكو"، كما تُخفي "مديري المدارس والصحفيين والنشطاء المحليين والمسؤولين البلديين".

وقال كاربنتر: "في الآونة الأخيرة، كانت هناك تقارير تفيد بأن القوات الروسية قطعت الإنترنت وبعض الوصول إلى الهواتف المحمولة في هذه المناطق من أجل تعطيل تدفق المعلومات الموثوقة"، وأنه "في هذه المدن، قد تحاول روسيا إجراء استفتاءات زائفة لمحاولة إضفاء مظهر خادع من الشرعية الديمقراطية أو الانتخابية".