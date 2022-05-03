آخر جدار فولاذي يحمي الجنود والمدنيين في ماريوبول.. القوات الروسية تصعد هجماتها على مصنع "آزوفستال"

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أظهر مقطع فيديو من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من منطقة مصنع الصلب آزوفستال وسط أصوات انفجارات شديدة.

تشن القوات الروسية هجمات جديدة على المجمع المدمر، بحسب الروايات الرسمية للجانبين.

وطوال الليل تعرضت المحطة للقصف بالمدفعية والمدفعية البحرية والطائرات. وقال دينيس شليغا، القائد في الحرس الوطني للتلفزيون الاوكراني من ازوفستال: "قتلت امرأتان مدنيتان في احد المخابئ نتيجة غارة جوية مكثفة".

ونشر فوج آزوف صورًا لجثتي امرأتين داخل المجمع.

وقال شليغا "منذ الصباح، كان العدو يحاول مهاجمة مصنع آزوفستال بقوات كبيرة باستخدام عربات مدرعة. وصد جنودنا بشجاعة جميع الهجمات".

وقال سفياتوسلاف بالامار، قائد فوج آزوف داخل المجمع، لشبكة CNN يوم الثلاثاء، إن آزوفستال "يتعرض الآن للاعتداء".

وأضاف شليغا أن المستشفى الميداني أصيب بأضرار بالغة وأن "الأطباء الذين يجرون العمليات في ظروف صعبة للغاية ويقومون بكل ما هو ممكن ومستحيل. حاليًا هناك حوالي 500 جريح في المصنع".

قال شليغا إن نحو 200 مدني لا يزالون في المصنع، بينهم نحو 20 طفلا.

ذكرت وكالة ريا نوفوستي الحكومية الروسية الثلاثاء أن المقاتلين الأوكرانيين "استغلوا وقف إطلاق النار في آزوفستال واتخذوا مواقع إطلاق النار"، حسبما نقلت الوسيلة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، فاديم أستافييف. وأفادت الوكالة أن القوات الروسية تواصل مهاجمة مواقع إطلاق النار تلك.

وقال المتحدث: "لقد تركوا المخابئ واتخذوا مواقع دفاعية على أراضي المصنع. حاليًا، بدأت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية الديمقراطية والقوات المسلحة الروسية فى تدمير تلك المواقع بالمدفعية والطيران".

وتمكن حوالي 100 مدني يوم الأحد من مغادرة المصنع في عملية إجلاء نظمتها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، لكن لم تحدث أي عمليات إجلاء منذ ذلك الحين.