خلفان عن بوتين: هو رئيس دولة.. عندما يتعرض الأمن القومي لخطر تقف لصده

ماذا يعني إعلان بوتين الحرب على أوكرانيا في تاريخ 9 مايو؟.. مراسلة CNN تشرح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول الفريق ضاحي، خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، ملف الأزمة الأوكرانية والعمليات التي تخوضها روسيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي.

القادة الغربيين الذين يزجون باسم بوتين ..وكان الحرب بوتينية وليست روسية اوكرانية...يحولون القضية وكأنها قضية شخصية ...محصورة في بوتين...بوتين رئيس دولة ..عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده.

جاء ذلك بسلسلة تغريدات لخلفان قال فيها: "القادة الغربيين الذين يزجون باسم بوتين.. وكان الحرب بوتينية وليست روسية اوكرانية...يحولون القضية وكأنها قضية شخصية ...محصورة في بوتين...بوتين رئيس دولة.. عندما يتعرض أمنها القومي لخطر تقف لصده".

يريد الغرب اطالة الحرب الاوكرانية الروسية نكاية في بوتين...وعرقلة لوصول القوات الروسية الى تحقيق اهدافها في تأمين امنها القومي..لكن ذلك كله يقع ٩٩% من ضرره على اوكرانيا.

وتابع: "يريد الغرب اطالة الحرب الاوكرانية الروسية نكاية في بوتين.. وعرقلة لوصول القوات الروسية الى تحقيق اهدافها في تأمين امنها القومي.. لكن ذلك كله يقع 99% من ضرره على اوكرانيا.. توجه الغرب في خلق مزيد من الاقتتال في اوكرانيا توجه خاطئ.. يضر اولا وأخيرا بمصالح أوكرانيا".

وأضاف: "هذا الحشد الغريب للدول الغربية بين بلدين جارين فالروسي اوكراني والاوكراني روسي.. مختلطين.. لكن الغرب يقف بجانب اوكرانيا ضد روسيا.. دليل على ان اوكرانيا أضحت سيفا مسلطا في يد الغرب ضد روسيا.. كل ذلك يوحيه هذا الموقف.. لو تدخل الغرب وسيطا بين المتحاربين الروس والأوكرانيين لعلمنا ان اهداف الغرب نزيهة.. لكن تدخلها بدعم طرف على آخر له معنى واحد فقط.".

واستطرد: "الحكمة ليست في اشعال مزيد من الاقتتال في اوكرانيا الحكمة في القدرة على اسكات المدافع بالمساعي السلمية والدعوة الى السلام.. التشنيع على روسيا من قبل القادة الغربيين لا يخلق فرص سلام...بل يؤدي الى المزيد من الخصام".