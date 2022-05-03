بوتين من وسط مضيفات طيران: العقوبات تعادل إعلان حرب.. وشكرا لله أن هذا لم يحدث بعد

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، مرسومًا يحوي إجراءات اقتصادية انتقامية، في رده على "الإجراءات غير الودية" للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، حسب وثيقة نُشرت على الموقع الرسمي للحكومة.

ويحظر المرسوم إجراءات المعاملات المالية والوفاء بالتزامات إلى الأفراد الأجانب والمؤسسات القانونية الخاضعة للعقوبات، مثل تجارة وتصدير المنتجات والموارد، دون أن يحدد أي أفراد أو كيانات قد تتأثر بهذه الإجراءات.

وتُمنع سلطات الدولة الروسية والمنظمات والأفراد "من القيام بمعاملات (بما في ذلك إبرام عقود التجارة الخارجية) مع الكيانات القانونية والأفراد والمنظمات الخاصة لسيطرتها، التي تطبق بشأنها تدابير اقتصادية خاصة؛ لتطبق على الأفراد الخاضعين للعقوبات، والالتزامات بالمعاملات المكتملة (بما في ذلك عقود التجارة الخارجية)، إذا كانت الالتزامات غير مكتمكلة أو لم يتم الوفاء بها بالكامل".

ووفقا للمرسوم، فإنها تدابير ضرورية لحماية المصالح الوطنية الروسية "فيما يتعلق بالإجراءات غير الودية للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت إليهم، التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدف بشكل غير قانونية إلى تقييد وحرمان الاتحاد الروسي ومواطني الاتحاد الروسي والكيانات القانونية الروسي من الحق في الملكية".

وقال المرسوم إنه سيظل ساريًا حتى إلغاء هذه التدابير الاقتصادية.