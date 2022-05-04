اعتراض مزعوم لاتصال جندي روسي يقارن أوكرانيا بالشيشان

كييف، أوكرانيا (CNN)-- قال جندي روسي في مقطع صوتي ادعى جهاز الأمن الأوكراني أو ما يُعرف بـSBU أنه جاء باعتراض اتصال بين الجندي وصديقه، يقوم فيه بمقارنة الأوضاع بأوكرانيا بتلك التي كانت في الشيشان.

ويلفت الجندي الروسي بالاتصال المعترض المزعوم أن القوات الروسية خسرت أرواحًا في أوكرانيا أكثر من أربع سنوات في الشيشان.

ويضيف الجندي الروسي في مقطع الصوت المزعوم: "إنهم غير ضروريين.. سيعودون لأنهم يصنعون مشاهد حول عدم الرغبة في الاستمرار.. "كل هذه القوات الخاصة التي كانت لدينا مقاتلون رائعون، انسحبوا جميعًا، وفروا إلى روسيا، ورفضوا الاستمرار في المضي قدمًا".

لم تتحقق CNN من صحة الصوت. ولم تقدم ادارة أمن الدولة بأوكرانيا تفاصيل اضافية عن الجندي الذي تحدث في الملف الصوتي او كيف تم اعتراضه.