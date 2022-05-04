مسؤولة أمريكية: لن نسمح لبوتين باستغلال "يوم النصر" على النازية

(CNN)-- ذكرت أماندا سلوت، مديرة شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة CNN، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تريد السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستغلال يوم النصر على النازية في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت سلوت لفيكتور بلاكويل مراسل CNN: "أول شيء أود قوله هو أن يوم النصر في أوروبا ليس شيئًا يخص روسيا وحدها، وسوف تكون هناك عطلة في جميع أنحاء أوروبا خلال يومي 8 و 9 مايو/ آيار للاحتفال باليوم الذي تضافرت فيه الجهود الموحدة لهزيمة ألمانيا النازية في نهاية الحرب العالمية الثانية".

وأضافت: "تلك الجهود قدمتها الولايات المتحدة والعديد من حلفائنا الأوروبيين، فضلاً عن الاتحاد السوفيتي السابق، بما في ذلك كل من الروس والأوكرانيين، لذا، فهذه عطلة واسعة النطاق ولا ينبغي أن نسمح للرئيس بوتين باستغلالها".

ورفضت أماندا سلوت التعليق على المعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى أن بوتين قد يستخدم العطلة لحشد الدعم لغزو أوكرانيا، بما في ذلك الخطوات المحتملة لإعلان الحرب رسميًا على أوكرانيا أو ضم منطقتي دونباس ولوهانسك.

وقالت المسؤولة الأمريكية: "لن أخمن ما قد يفعله بوتين، لكن من الواضح جدا أنه شن بالفعل عدوانا غير مبرر ضد أوكرانيا، وموقفنا في 9 مايو سيكون هو نفسه كما كان كل يوم خلال الشهرين ونصف الشهر الماضيين، ستواصل تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".

وأشار سلوت أيضا إلى رحلة الرئيس الأمريكي إلى ولاية ألاباما اليوم، حيث سلط الضوء على المساعدة الأمنية التي قدمتها إدارته لأوكرانيا، وقالت: "الرئيس بايدن موجود حاليًا في ألاباما، ويتحدث إلى العمال في مصنع صواريخ جافلين، وهو أحد العناصر الرئيسية للمساعدة الأمنية التي قدمناها".

وأضافت: "أرسل الرئيس طلبا إلى الكونغرس الأسبوع الماضي يطلب فيه تمويلًا لمواصلة تقديم المساعدة الأمنية، وهذا ما كانت عليه استراتيجيتنا، وهذا ما ستظل استراتيجيتنا مستمرة فيه، والتي توفر الأدوات لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".