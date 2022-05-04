بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على استمرار تحقيق العملية الروسية "الروبل" أعلى مستويات صرف أمام الدولار الأمريكي منذ عامين، إذ بلغ سعر إغلاق تداولات الثلاثاء 68.25 روبلا أمام الدولار الواحد.

الروبل الروسي امام الدولار ينتعش مجددا . #روسيا #الولايات_المتحدة https://t.co/ZdkqNCkOGr

وهذا السعر يعتبر أقل من نصف الرقم الذي يمكن أن يشتريه الدولار الواحد في أوائل مارس/ اذار، إذ وفي ذروته وتحديدا في 7 مارس، تم تداول الروبل عند 135 مقابل الدولار.

سعر #الروبل الآن 68:25 تحسن سعر صرف الروبل الروسي مستمر رغم كل العقوبات الغربية على روسيا ، حتى يكاد يقول المراقب بأن هذه العقوبات جاءت نعمة للروبل وليست عقوبات حقيقية لها أثر العقوبات . كم سيستغرق الروبل من الوقت حتى يصل لسعر 60 . https://t.co/eMp5kugxzf

وتمكنت روسيا من دعم الروبل على الرغم من العقوبات العالمية من خلال رفع أسعار الفائدة، ومنع الوسطاء الروس من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها الأجانب والمطالبة بدفع تسليمات الغاز والنفط بالروبل، إلى جانب إجراءات أخرى. سمحت هذه الإجراءات لموسكو بزيادة الطلب على الروبل بشكل مصطنع، حتى مع بقاء اقتصاد البلاد في حالة يرثى لها.

الانتعاش في الروبل الروسي يجعل الأمر يبدو وكأن الظروف المالية الروسية قد تراجعت إلى حيث كانت قبل الحرب. من وجهة نظري هو وهم، فعلاوة على مخاطر التخلف عن السداد (أبيض) كم أن حوالي نصف الانخفاض في الدولار / روبل (برتقالي) يعكس عملية الضبط الصارم لحركة رأس المال وليس القيمة العادلة https://t.co/IMrf3U9tcx

وتمكنت البلاد منذ ذلك الحين من تقليص ارتفاعاتها الهائلة في أسعار الفائدة، بما في ذلك خفض مفاجئ آخر لسعر الفائدة يوم الجمعة.