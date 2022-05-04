"يكاد يقول مراقبون إن العقوبات نعمة".. تفاعل على استمرار الروبل الروسي تحقيق أعلى سعر صرف أمام الدولار منذ عامين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على استمرار تحقيق العملية الروسية "الروبل" أعلى مستويات صرف أمام الدولار الأمريكي منذ عامين، إذ بلغ سعر إغلاق تداولات الثلاثاء 68.25 روبلا أمام الدولار الواحد.

وهذا السعر يعتبر أقل من نصف الرقم الذي يمكن أن يشتريه الدولار الواحد في أوائل مارس/ اذار، إذ وفي ذروته وتحديدا في 7 مارس، تم تداول الروبل عند 135 مقابل الدولار.

وتمكنت روسيا من دعم الروبل على الرغم من العقوبات العالمية من خلال رفع أسعار الفائدة، ومنع الوسطاء الروس من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها الأجانب والمطالبة بدفع تسليمات الغاز والنفط بالروبل، إلى جانب إجراءات أخرى. سمحت هذه الإجراءات لموسكو بزيادة الطلب على الروبل بشكل مصطنع، حتى مع بقاء اقتصاد البلاد في حالة يرثى لها.

وتمكنت البلاد منذ ذلك الحين من تقليص ارتفاعاتها الهائلة في أسعار الفائدة، بما في ذلك خفض مفاجئ آخر لسعر الفائدة يوم الجمعة.

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