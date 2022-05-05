إصابة وزير الخارجية الأمريكي بـ"كورونا"

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وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
Credit: Chip Somodevilla/Getty Images

(CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن الوزير أنتوني بلينكن أصيب بفيروس "كورونا" المستجد.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في بيان، إن نتيجة الفحص الذي أجراه وزير الخارجية اليوم كانت إيجابية، وأضاف أن بلينكن حصل على تطعيم كامل وجرعة معززة ولا يعاني إلا من أعراض خفيفة.

وتابع أن نتيجة الفحص الذي أجراه وزير الخارجية، الثلاثاء، كانت سلبية، وأنه لم يقابل الرئيس جو بايدن شخصيًا منذ عدة أيام.

يذكر أن بلينكن حضر عشاء مراسلي البيت الأبيض يوم السبت.

وقال برايس إن الوزير أنتوني بلينكن سيعزل في منزله وسيحافظ على جدول أعماله بشكل افتراضي.

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