(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التصريحات "المشينة" التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي زعم فيها أن "أدولف هتلر كان لديه دم يهودي".

وقال زيلينسكي، في خطاب مساء الأربعاء، إنه "تحدث إلى بينيت لتهنئته بعيد استقلال إسرائيل و اطلاعه على الوضع في مدينة ماريوبول الجنوبية وشرق أوكرانيا".

وأضاف: "ناقشنا أيضا التصريحات المشينة وغير المقبولة إطلاقا لوزير الخارجية الروسي الذي أهان العالم بأسره".

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيطالي، يوم الأحد، كرر لافروف مزاعم روسيا بأن غزوها لأوكرانيا هو جزء من جهود "اجتثاث النظام".

ورفض وزير الخارجية الروسي حقيقة أن الرئيس الأوكراني يهودي، قائلاً: "لقد طرح زيلينسكي حجة: أي نوع من النازية يمكن أن تكون لديهم إذا كان يهوديا، قد أكون مخطئًا، لكن هتلر أيضًا كان له دم يهودي. هذا لا يعني شيئا على الإطلاق، الشعب اليهودي الحكيم يقول إن أكثر المعادين للسامية حماسة هم عادة يهود"، حسب قوله.

وأثارت تصريحات لافروف غضب الحكومة الإسرائيلية التي استدعت بسرعة السفير الروسي.