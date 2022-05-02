من الأزمة الدبلوماسية بين روسيا وإسرائيل بعد تصريحات عن "الدم اليهودي" لأودلف هتلر، وحديث السيسي "عزل الرئيس" وتهديد الإخوان للجيش، وتعليق الأمير تركي الفيصل على السخرية من بايدن في برنامج سعودي، مرورًا برسالة رياض محرز إلى إيلون ماسك بعد إزالة تويتر علامة توثيق حسابه، وصولا إلى أول نادي إنجليزي يسمح للمسلمين بأداء صلاة العيد في ملعبه... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإثنين، تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول الهولوكوست ووصفها بأنها "أكاذيب".

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مسلسل "الاختيار" بجزئه الثالث جاء ليوثق بدقة مرحلة حكم الإخوان المسلمين و"ثورة 30 يونيو" مشيرا إلى أن البيان (بيان 3 يوليو) الذي عرضه المسلسل لم يتضمن عبارة "عزل الرئيس" أو "جماعة إرهابية"، عن الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين تجنبا لـ"الصدام"، وكشف عن تهديد الإخوان للجيش 3 مرات.

انتقد رئيس الاستخبارات السعودية السابق، الأمير تركي الفيصل، رد فعل الإعلام الأمريكي على سخرية برنامج بُث على قناة سعودية وسخر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، وأكد أن السعوديين "ليسوا طلاب مدرسة" لتتم معاملتهم بسياسة "العصا والجزرة".

أزال موقع تويتر علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بحساب الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

سمح نادي بلاكبيرن روفرز للمصلين المسلمين بأداء صلاة عيد الفطر على أرض ملعبه، وذلك في أول بادرة لنادٍ إنجليزي.