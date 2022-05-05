البيت الأبيض عن إصابة بلينكن بكورونا: لم ير بايدن منذ أيام

(CNN)-- قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعتبر على اتصال وثيق بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، في وقت سابق يوم الأربعاء.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن الوزير أنتوني بلينكن أصيب بفيروس "كورونا"، وقالت إنه لم يقابل بايدن شخصيًا منذ عدة أيام.

يذكر أن بلينكن حضر عشاء مراسلي البيت الأبيض يوم السبت.

ومن جانبها، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، في مؤتمر صحفي، أن بلينكن "لم ير الرئيس منذ عدة أيام، ولا يعتبر على اتصال وثيق".

وأضافت أن بايدن لم يكن على اتصال وثيق بأي من الأشخاص الذين أعلنوا إصابتهم بكورونا منذ عشاء مراسلي البيت الأبيض، وقالت: "لو كان قد فعل ذلك، لكنا أعلنا ذلك لكم"، وذكرت أن آخر فحص أجراه بايدن، أمس، كان سلبيا.