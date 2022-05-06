نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الميجر جنرال المتقاعد مايك ريباس القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أوروبا، إن على المجتمع الدولي زيادة دعمه لأوكرانيا بشكل كبير إذا كانت الدولة المحاصرة تريد طرد الروس.

وتابع ريباس في مكالمة هاتفية مع الزميل بيتر بيرغن، محلل شؤون الأمن القومي بـCNN: "للفوز بالحرب في أوكرانيا، على الولايات المتحدة وحلفائها بناء قوة استراتيجية أوكرانية من خمسة ألوية يصل قوامها إلى 40 ألف جندي قادرة على شن عمليات هجومية لإجبار الروس على الخروج من بلادهم".

واستطرد: "تاريخيًا، عندما واجه جيش غربي جيشًا تم تزويده بمعدات من قبل الروس، فإن الجيش المدعوم من روسيا قد تم القضاء عليه تمامًا من قبل عدد أقل من القوات، كما كان الحال، على سبيل المثال، خلال حرب الخليج الأولى عندما دمر الجيش الأمريكي الكثير من جيش صدام حسين في الكويت.. نحن نعلم أن الأسلحة الغربية لها ميزة نوعية كبيرة على المعدات الروسية، لذلك فإن الأعداد ونسب القوة تكون غير مجدية عندما تكون المعدات العسكرية الغربية في مواجهة المعدات روسية الصنع".

وأضاف: "أعتقد أنه يمكن تحقيقه على المدى القريب. هناك ما يصل إلى 8000 جندي أو نحو ذلك في اللواء الواحد، أي ما يصل إلى 40 ألف فرد في خمسة ألوية.. أعتقد أن الأوكرانيين قادرون على إيجاد العديد من الجنود في ظل حالة الطوارئ الوطنية الحالية".