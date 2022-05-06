مسعف في مصنع آزوفستال يناشد أردوغان لإنقاذ المحاصرين

(CNN)-- وجه رجل لم يذكر اسمه، وصف نفسه بأنه مسعف، نداء إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمساعدة في إنقاذ أولئك الذين ما زالوا محاصرين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول الأوكرانية.

وفي فيديو قصير نشره الرجل، مساء الخميس، الذي قال إنه مسلم من تتار القرم، وخاطب أردوغان قائلا: "نتعرض للقصف من الجو والبحر والأرض باستمرار، أرجو منك تنفيذ إجراءات إجلاء الأشخاص، بما في ذلك العسكريين، من أراضي آزوفستال، لوقف هذا الكابوس ".

وأضاف: "تلقيت تعليماً طبيا قبل الغزو، وأنا الآن أقدم المساعدة الطبية في آزوفستال"، وتابع: "قبل الحرب، لم أرَ الموت قط، عملت في سيارة إسعاف، وساعدت الناس دائمًا قدر استطاعتي لكن من المؤلم أن أشاهد الناس يموتون بين الأذرع لمجرد نقص المضادات الحيوية ".

وقال إن الجرحى "يموتون من الألم"، وذكر: "الناس يموتون بعضهم من الرصاص وبعضهم من الجوع، يموتون في معاناة ونقص في الأدوية ومن ظروف مروعة. ليس لدينا وقت ولا أعرف ما إذا كان لدينا غدا".

وخاطب الرئيس التركي قائلا: "على بعد 263 كيلومترًا منكم، عبر البحر، يقتلون الناس الذين يحمون فقط أرضهم، النساء والأطفال"، وأضاف: "لم نهاجم أي شخص".

وتابع: "تركيا وأوكرانيا تحافظان دائمًا على علاقات وثيقة، لك ولبلدك ثقل كبير في سياسات منطقتنا، لا نعرف لمن نكتب ومن نتواصل، لذلك أتوجه إليكم".