مصادر: أمريكا قدمت معلومات ساعدت أوكرانيا على ضرب سفينة روسية

(CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن الولايات المتحدة قدمت معلومات استخباراتية ساعدت أوكرانيا على استهداف السفينة الحربية الروسية "موسكفا" الشهر الماضي بصواريخ كروز المضادة للسفن.

وأضافت المصادر أن القوات الأوكرانية بعد أن رصدت السفينة الحربية الروسية في البحر الأسود، اتصلت بجهات أمريكية للتأكد من أنها السفينة "موسكفا" وردت الولايات المتحدة بأنها كانت كذلك وقدمت معلومات استخبارية عن موقعها.

وتابعت المصادر أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعلم أن أوكرانيا ستتحرك لضرب السفينة، وأضافت المصادر المطلعة أن واشنطن لم تكن مشاركة في هذا القرار.

وغرقت السفينة الروسية بعد أن أصيبت بصاروخين كروز أوكرانيين في 14 أبريل/ نيسان، مما وجه ضربة كبيرة للجيش الروسي.

وعكست الحلقة، التي أذاعتها شبكة NBC لأول مرة، تحولا في موقف إدارة جو بايدن نحو مساعدة أوكرانيا على هزيمة روسيا بشكل حاسم في المعركة وإضعاف جيشها بشكل كبير لكنه يثير تساؤلات حول ماهية الخطوط الحمراء لكل من الولايات المتحدة وروسيا عندما يتعلق الأمر بالدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا.

وتزود الولايات المتحدة القوات الأوكرانية منذ شهور بمعلومات استخبارية حول تحركات القوات الروسية داخل أوكرانيا، بما في ذلك الاتصالات التي تم اعتراضها حول التخطيط العسكري الروسي كما أنها تزود أوكرانيا بمعلومات توفر لها فهما أفضل للتهديد الذي تشكله السفن الروسية في البحر الأسود، والتي يطلق العديد منها صواريخ على الأراضي الأوكرانية.

وقالت المصادر إن هناك حدودًا واضحة لما ستشاركه الولايات المتحدة من معلومات فعلى سبيل المثال، رفضت الولايات المتحدة حتى الآن تقديم معلومات لأوكرانيا حول أهداف داخل روسيا نفسها.

وتابعت المصادر أنه في حين أن المعلومات الاستخباراتية التي تشاركها الولايات المتحدة حول تحركات القوات الروسية داخل أوكرانيا يمكن أن تشمل تفاصيل مثل المركبات وأنواع الأفراد في موقع معين، فإن الولايات المتحدة لم تزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية حول مكان وجود قادة عسكريين روس محددين، حسبما قال مسؤولون.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي للصحفيين يوم الخميس: "نحن لا نقدم معلومات استخباراتية بشأن مواقع كبار القادة العسكريين في ساحة المعركة أو نشارك في قرارات الاستهداف للجيش الأوكراني".

وأضاف كيربي أن "أوكرانيا تجمع المعلومات التي نقدمها نحن والشركاء الآخرون مع المعلومات الاستخباراتية التي يجمعونها بأنفسهم في ساحة المعركة، ثم يتخذون قراراتهم و إجراءاتهم الخاصة".