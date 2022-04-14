إليكم الروايتين الروسية والاوكرانية .. لغز ما حصل للسفينة الحربية الروسية "موسكفا"

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ظهرت تقارير متضاربة من الروس والأوكرانيين حول حادث لسفينة حربية روسية في البحر الأسود، في الوقت الذي لم يظهر أي دليل يدعم أي من الادعاءين ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل مما حدث.

إليكم الروايتين الروسية والاوكرانية.. لغز ما حصل للسفينة الحربية الروسية "موسكفا"
صورة من الأقمار الصناعية تظهر السفينة الحربية الروسية موسكفا في ميناء سيفاستوبول بالقرم في 7 أبريل , plain_textتصوير: Satellite Image © 2022 Maxar Technologies)

ماذا يقول الروس؟

زعمت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إخلاء السفينة الحربية موسكفا بعد أن تسبب حريق على متنها في انفجار ذخيرة، مما ألحق أضرارًا بالغة بالسفينة، وفقًا لوسائل إعلام رسمية روسية.

ماذا يقول الأوكرانيون؟

قبل ذلك بساعات، ادعى ماكسيم مارشينكو، المسؤول الإقليمي في ولاية أوديسا، في منشور على تلغرام أن القوات الأوكرانية ضربت السفينة بصواريخ "نبتون" مما تسبب في أضرار جسيمة لها.

ويذكر أنه وبسبب العواصف الكبيرة فوق البحر الأسود التي تحجب صور الأقمار الصناعية وبيانات الأقمار الصناعية الحسية، لم تتمكن CNN من التأكيد بصريًا على إصابة السفينة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية فإن السفينة الحربية Moskva عبارة عن طراد صاروخي تم بناؤه وتشغيله في عام 1982.

ويشار إلى أن صور الأقمار الصناعية من Maxar Technologies أظهرت السفينة شمال غرب سيفاستوبول، القرم في 10 أبريل/ نيسان.

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