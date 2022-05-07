مرسوم جديد لطالبان يأمر النساء في أفغانستان بارتداء البرقع

ناشطات أفغانيات يرفضن مغادرة البلاد من أجل ضمان حقوق النساء الباقيات

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- يجب على النساء في أفغانستان تغطية وجوههن في الأماكن العامة، وفقًا لمرسوم جديد أصدرته حركة طالبان يوم السبت.

قال بيان صادر عن المديرية العامة للشؤون الإدارية إن القواعد الجديدة تنص أن على النساء تغطية وجوههن، ما يعني من الناحية العملية ارتداء البرقع التقليدي.

وإذا لم تتبع المرأة القواعد، فسيتم زيارة "ولي أمرها" وإبلاغه وسجنه وإصدار حكم عليه في النهاية. وسيتم طرد النساء اللائي يعملن في المكاتب الحكومية ولا يتبعن المرسوم الجديد.

واجهت حركة طالبان رد فعل عنيف لتقييد حقوق المرأة، وكان آخرها تقييد سفر النساء دون مرافق من الذكور.

على الرغم من الوعود المبكرة بضمان احتفاظ المرأة بحقها في التعليم، فقد تم إغلاق المدارس الثانوية للبنات في شهر مارس/ آذار في صباح اليوم الذي كان من المقرر افتتاحها فيه.