أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت نائب رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إنه تم إجلاء "جميع النساء والأطفال وكبار السن" من مصنع الصلب في آزوفستال.

وقالت "تم تنفيذ أمر الرئيس. هذا الجزء من عملية ماريوبول الانسانية قد اكتمل".

في تصريحات موجزة لشبكة CNN من داخل مصنع آزوفستال مساء السبت بالتوقيت المحلي، قال أحد المدافعين الأوكرانيين في المجمع إن إجلاء المدنيين تم دون وقوع حوادث.

وأدلى بهذه التعليقات ميخايلو فيرشينين، رئيس شرطة دورية ماريوبول. ولم يذكر تفاصيل عن رقم الذين تمكنوا من المغادرة.

وفي سياق منفصل، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية تواصل محاصرة القوات الأوكرانية داخل المصنع وتستخدم نيران المدفعية والدبابات أثناء قيامها بعمليات هجومية.

حتى صباح السبت بالتوقيت المحلي، كان يعتقد أن أكثر من 100 مدني - بينهم أطفال - لا يزالون محاصرين داخل المجمع المترامي الأطراف، إلى جانب عدة مئات من الجنود، والعديد منهم أصيبوا.