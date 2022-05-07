بعد زيارتها زيلينسكي في كييف.. بيلوسي: أمريكا تقف إلى جانب أوكرانيا

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر مدفعية ورادارات ومعدات تشويش.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الحزمة الجديدة تبلغ قيمتها 150 مليون دولار من المعدات، بما في ذلك 25 ألف طلقة مدفعية من عيار 155 ملم، ورادارات، ومعدات تشويش وقطع غيار.

ودعا بايدن، في بيان، الكونغرس إلى الموافقة على التمويل الإضافي المطلوب من أجل توفير المساعدات لأوكرانيا .

وأضاف: "بإعلان اليوم، أوشكت إدارتي على استنفاد التمويل الذي يمكن استخدامه لإرسال المساعدة الأمنية"، وتابع: "لكي تنجح أوكرانيا في هذه المرحلة التالية من الحرب يجب على شركائها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن يواصلوا إظهار وحدتنا وعزمنا على إبقاء الأسلحة والذخيرة تتدفق إلى أوكرانيا، دون انقطاع."

وقال: "يجب على الكونغرس تقديم التمويل المطلوب بسرعة لتعزيز أوكرانيا في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات".