روسيا تستدعي سفيرة بريطانيا وتحذرها حول العقوبات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—استدعيت السفيرة البريطانية في موسكو ديبورا برونرت إلى وزارة الخارجية الروسية الجمعة بسبب العقوبات الأخيرة التي فرضتها لندن ضد روسيا، بما في ذلك العقوبات ضد شركة البث التلفزيوني والإذاعي الحكومية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وجاء في البيان "تم إبلاغ السفيرة بعدم قبول مثل هذه الأعمال التخريبية التي سيؤدي استمرارها حتما إلى تدمير العلاقات الثنائية بشكل نهائي وإلحاق الضرر بالعلاقات بين شعبي روسيا والمملكة المتحدة".

واتهمت الوزارة المملكة المتحدة ومسؤوليها بفرض عقوبات والإدلاء بتصريحات تتضمن "تهديدات تتخللها أكاذيب ووقاحة صريحة" ضد روسيا.

وأضاف البيان أن "الجانب الروسي سيواصل الرد بقسوة وحزم على جميع العقوبات التي فرضتها لندن واتخاذ إجراءات انتقامية".