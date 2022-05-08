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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أكد مسؤول كبير في منطقة لوغانسك أن 60 شخصًا "على الأرجح قُتلوا" بعدما أسقطت طائرة روسية ظهر السبت قنبلة على مدرسة كان يحتمي بها مدنيون.

وقال سيرهي هايدي، رئيس الإداراة العسكرية لمنطقة لوغانسك، إن مبنى المدرسة تم تدميره بالكامل.

وأضاف "الانفجار حدث داخل المبنى. عمال الإنقاذ يفككون الأنقاض في أسرع وقت ممكن. فرص العثور على أي شخص لازال على قيد الحياة ضعيفة. كان هناك 90 شخصًا في مبنى المدرسة؛ نجا 27، 60 شخصًا على الأرجح قُتلوا".

وقال المسؤول إن القتالا العنيف خلال الليلة عُطل جهود الإنقاذ.

وأوضح أن القتال قد استمر حتى الأحد في العديد من الجبهات في لوغانسك – بما في ذلك بيلوهوريفكا وفوييفوديفكا وروبيزني. وقال أيضًا إنه كان هناك وضعًا صعبًا حول هيرسك.

وقال إنه بالقرب من بوباسنا أصابت المدفعية الروسية المنزل الذي كان يختبئ فيه 11 شخصا في القبو. كان رجال الإنقاذ يزيلون الأنقاض.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية انسحبت "قليلا" من بوباسنا. "منذ تدمير المدينة، قواتنا تراجعت إلى مواقع أكثر تحصينا".