إحياء لذكرى هزيمة النازية.. هذا ما قاله بوتين في "يوم النصر العظيم"

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن لدى الولايات المتحدة "تقارير غير مؤكدة" عن القوات الروسية و "الضباط متوسطي الرتبة على مختلف المستويات، حتى مستوى الكتيبة" يرفضون الانصياع لأوامر المضي قدمًا في هجوم دونباس الجديد في أوكرانيا.

وقال المسؤول إن هؤلاء الضباط "إما رفضوا الانصياع للأوامر أو أنهم لا يطيعونها بنفس قدر من السرعة الذي تتوقع أن يطيعه الضابط".

عانت القوات الروسية من مشاكل معنوية واسعة النطاق منذ بداية الغزو، بحسب هذا المسؤول، وهي مجرد واحدة من المشاكل العديدة التي عانى منها الجيش الروسي خلال هذه الحرب.

وقال المسؤول إن القوات الروسية لا تزال تواجه أيضًا مشكلات لوجستية تبطئ تقدمها.

وقال المسؤول للصحفيين، الاثنين، إن هناك 97 كتيبة عملياتية تكتيكية من القوات الروسية في أوكرانيا في الوقت الحالي، ارتفاعًا من 92 كتيبة تم تقييمها في 28 أبريل/ نيسان. وهذه زيادة بمقدار خمسة كتائب في 11 يومًا.

وقال المسؤول "ليس من غير المألوف بالنسبة لهم نقل كتائب عملياتية تكتيكية أو اثنين من دونباس مرة أخرى إلى روسيا لإعادة تركيبها أو إعادة الإمداد ثم إعادتها مرة أخرى، هذا طبيعي".

وقال المسؤول لكن بشكل عام "لقد أضافوا حوالي خمس كتائب إلى أوكرانيا، وجميع هذه الوحدات إما في شرق أو جنوب" أوكرانيا.