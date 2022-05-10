أكاديمي إماراتي: غزو روسيا لأوكرانيا كشف ضعف أوروبا

إحياء لذكرى هزيمة النازية.. هذا ما قاله بوتين في "يوم النصر العظيم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الاثنين، إن أوروبا "تخوض معركة تاريخية مصيرية ضد غزو روسيا لأوكرانيا".

وأضاف عبدالخالق عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "مبروك لأوروبا الاحتفال بيوم أوروبا التي تخوض معركة تاريخية مصيرية ضد غزو روسيا لأوكرانيا الذي كشف ضعف أوروبا".

وتابع: "اتضح أن أوروبا لا تستطيع أن توقف العدوان على دولة أوروبية ديمقراطية بدون أمريكا رغم كل ما تملكه أوروبا من صناعات عسكرية متقدمة وجيوش مسلحة بأحدث الأسلحة".

وتحتفل أوروبا في يوم 9 مايو/ آيار بذكرى هزيمة ألمانيا النازية في عام 1945 خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتهم الدول الغربية بأنها كانت تستعد لغزو الأراضي الروسية، معتبرا أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وجهت "ضربة استباقية للعدوان".

وقال بوتين، في كلمته لقوات بلاده، بمناسبة "يوم النصر" الذي تحتفل به روسيا سنويا لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على النازية إن التدخل في أوكرانيا ضروري لأن الغرب كان يخلق "تهديدات بجوار حدودنا ويستعد لغزو أرضنا".