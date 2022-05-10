بايدن: بوتين يعتقد أنه قادر على تفكيك الناتو والاتحاد الأوروبي

إحياء لذكرى هزيمة النازية.. هذا ما قاله بوتين في "يوم النصر العظيم"

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يعتقد أنه قادر على تفكيك حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي.

وأضاف بايدن، في حفل لجمع التبرعات للجنة الوطنية الديمقراطية في بوتوماك بولاية ماريلاند: "أنا واثق من أن بوتين يعتقد أنه قادر على تفكيك الناتو، والاتحاد الأوروبي".

وأعرب جو بايدن عن قلقه من أن بوتين لا يستطيع إيجاد مخرج من حرب أوكرانيا.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "ادعاءات بوتين في خطابه بمناسبة يوم النصر بأن الناتو يخلق تهديدات بجوار حدود روسيا، هي ادعاءات كاذبة بشكل واضح وسخيفة".

يذكر أن الرئيس الأمريكي وقع، في وقت سابق الاثنين، قانونا يهدف إلى تسريع عملية تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا مع استمرار روسيا في غزوها.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "أوقع مشروع القانون لتوفير أداة مهمة في إطار جهودنا لدعم حكومة أوكرانيا والشعب الأوكراني في قتالهم للدفاع عن بلادهم وديمقراطيتهم ضد حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الوحشية".