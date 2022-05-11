تحليل هينري كيسنجر لوضع بوتين ومعتقداته الاساسية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هينري كيسنجر، حول وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وشخصيته وذلك مع استمرار العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا منذ الـ24 من فبراير/ شباط الماضي.

تصريحات كيسنجر جاءت بمقابلة أجراها مع صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية، نشرت الاثنين، وقال فيها: "لقد قابلت بوتين كطالب في الشؤون الدولية مرة واحدة في السنة لمدة ربما 15 عامًا لإجراء مناقشات استراتيجية أكاديمية بحتة. اعتقدت أن معتقداته الأساسية كانت نوعًا من الإيمان الصوفي في التاريخ الروسي.. وأنه شعر بالإهانة، بهذا المعنى، ليس بسبب أي شيء فعلناه بشكل خاص في البداية، ولكن بسبب هذه الفجوة الهائلة التي انفتحت مع أوروبا والشرق.."

وتابع المسؤول الأمريكي الأسبق قائلا: "لقد تعرض للإهانة والتهديد لأن روسيا كانت مهددة بامتصاص الناتو لهذه المنطقة بأكملها. هذا ليس عذرا ولم أكن لأتوقع هجومًا بحجم الاستيلاء على دولة معترف بها.."

وتابع: "أعتقد أنه (بوتين) أخطأ في تقدير الموقف الذي واجهه دوليًا، ومن الواضح أنه أخطأ في تقدير قدرات روسيا على الحفاظ على مثل هذا المشروع الكبير وعندما يحين وقت التسوية، نحتاج جميعًا إلى الأخذ في الاعتبار، أننا لن نعود إلى العلاقة السابقة، ولكن إلى موقف مختلف، ليس لأننا طالبنا به ولكن لأنهم أنتجوه".