(CNN)-- قال اثنان من كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية للكونغرس، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن هناك أي تهديد "وشيك" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستخدم الأسلحة النووية حتى مع تنامي المخاوف في واشنطن من أن زيادة الدعم الغربي لأوكرانيا سيؤدي إلى استفزاز روسيا.

وذكرت أفريل هينز، مديرة الاستخبارات الوطنية، للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "من الواضح أننا في موقف ندعم فيه أوكرانيا ، لكننا أيضًا لا نريد أن ينتهي بنا المطاف إلى حرب عالمية ثالثة، ولا نريد أن يكون لدينا موقف يستخدم فيه الفاعلون الأسلحة النووية"، وتابعت: "من وجهة نظرنا، لا يوجد نوع من إمكانية وشيكة لبوتين لاستخدام الأسلحة النووية".

وقالت هينز إن "بوتين قد يلجأ على الأرجح إلى الأسلحة النووية فقط إذا أدرك وجود تهديد وجودي لنظامه أو لروسيا، وقد يكون هذا هو الحال إذا اعتقد أنه يخسر الحرب في أوكرانيا، لا سيما إذا كان يعتقد أن حلف الناتو إما يتدخل أو على وشك التدخل".

وقالت: "لكن هناك الكثير من الأشياء التي سيفعلها في سياق التصعيد قبل استخدام السلاح النووي ومن المحتمل أن يبعث بعض الإشارات بخلاف ما فعله حتى الآن قبل القيام بذلك."

وذكر اللفتنانت جنرال سكوت بيرييه، رئيس وكالة استخبارات الدفاع، أن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تستخدم روسيا بشكل وشيك السلاح النووي في المعركة.