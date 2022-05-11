مجلس النواب الأمريكي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار

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(CNN)-- وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار بدعم واسع من الحزبين حيث صوت 368 نائبا لصالح مشروع القانون الخاص بالمساعدات مقابل 57 من الجمهوريين.

وسيحتاج مشروع القانون إلى تمريره من قبل مجلس الشيوخ قبل أن يذهب إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ليتم توقيعه ليصبح قانونًا.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إنه بعد موافقة مجلس النواب "سيتحرك مجلس الشيوخ بسرعة لتمرير مشروع القانون وإرساله إلى مكتب بايدن".

ويوفر مشروع القانون التمويل لقائمة طويلة من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا منها 6 مليارات دولار لمساعدة الجيش الأوكراني وقوات الأمن، وستخصص الأموال للتدريب وتوفير الأسلحة والمعدات والدعم اللوجستي والاستخباراتي بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى.

وسيكون هناك أيضًا ما يقرب من 9 مليارات دولار للمساعدة في إعادة تخزين المعدات الأمريكية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، وكذلك 900 مليون دولار لدعم اللاجئين، بما في ذلك الإسكان، وتعليم اللغة الإنجليزية للأوكرانيين الفارين من بلادهم، و54 مليون دولار للصحة العامة والدعم الطبي للاجئين.