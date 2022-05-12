تفاعل دولي على تصريح رئيس فنلندا عن دعم الانضمام لحلف الناتو

هل تدفع جرائم الحرب في أوكرانيا أمريكا والناتو إلى التدخل عسكريًا؟

أمين عام الناتو: حرب روسيا مستمرة في أوكرانيا.. ولا ينبغي الإفراط في التفاؤل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا مارين، الخميس، دعمهما لانضمام بلدهما لعضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال المسؤولان الفنلنديان في بيان مشترك: "يجب على فنلندا التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو دون تأخير. نأمل أن يتم اتخاذ الخطوات الوطنية التي لا تزال ضرورية لاتخاذ هذا القرار بسرعة في غضون الأيام القليلة المقبلة".

رئيس الوزراء الدنماركي، ميت فريدريسكين، عقّب على التصريحات الفنلندية قائلا إن الدنمارك "سترحب بحرارة بفنلندا في الناتو".

من جهته قال رئيس الوزراء الإستوني، كاجا كالاس، الخميس إن إستونيا تدعم "عملية انضمام سريعة" لفنلندا إلى الناتو، مضيفًا أن طلب فنلندا المحتمل سيحظى "بالدعم الكامل".

ويذكر أن لفنلندا حدودا مشتركة مع روسيا تمتد لأكثر من 800 ميل (نحو 1287 كيلومترا) وتبرز أهمية الأمر أنه يأتي كما ذكر الكرملين قبل غزو أوكرانيا بأنه يريد أن يرى الناتو يتراجع عن حدوده إلى حيث كانت في التسعينيات.