(CNN)-- علق رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي على استخدام روسيا لصواريخ فرط صوتية في أوكرانيا وقال إن تلك الأسلحة "لم يكن لها تأثيرات مهمة أو تغير قواعد اللعبة".

وأضاف ميلي، خلال جلسة استماع للجنة الدفاع في مجلس النواب الأمريكي: "بخلاف سرعة السلاح، من حيث تأثيره على هدف معين، فإننا لا نرى تأثيرات مهمة حقا أو تغير لقواعد اللعبة حتى الآن".

كان مسؤول دفاعي أمريكي كبير قال، يوم الثلاثاء، إن روسيا أطلقت ما بين 10 و 12 صاروخا تفوق سرعتها سرعة الصوت على أوكرانيا حتى الآن.

وأكد رئيس الأركان الأمريكي أن "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت في القتال"، وقال إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" قامت بتحليل كل ضربة، لكنه لا يمكنه تقديم التفاصيل إلا في جلسة سرية.

وذكر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في الجلسة نفسها، أنه يتفق مع ميلي، ولا يعتقد أن استخدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأسلحة فرط صوتية "سيجعله مستعدًا لاستخدام سلاح نووي"، وأضاف أوستن: "أعتقد أنه يحاول إحداث تأثير محدد باستخدام هذا السلاح"، مشيرًا إلى الأسلحة الفرط صوتية.

وذكر وزير الدفاع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو من اتخذ قرار تبادل المعلومات الاستخباراتية مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال أوستن: "خلق ذلك الثقة بين حلفائنا بطريقة أكثر جدوى، وهذه الثقة سمحت لنا بخلق وحدة أكبر"، وأضاف أن تبادل المعلومات الاستخباراتية كان "عنصرًا أساسيا في تعزيز تلك الوحدة"، التي يأمل أن تستمر".