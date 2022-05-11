مسؤول أمريكي: روسيا استخدمت صواريخ فرط صوتية في أوكرانيا

شاهد ما حدث عندما سقطت 6 صواريخ روسية على مجمع سكني في أوكرانيا

(CNN)-- قال مسؤول دفاعي أميركي كبير، الثلاثاء، إن روسيا استخدمت صواريخ فرط صوتية خلال الحرب في أوكرانيا.

وأضاف المسوؤل، في تصريحات لشبكة CNN، أن الولايات المتحدة ليس لديها "العدد الكامل" للصواريخ التي أطلقتها روسيا، لكنه ذكر أن العدد"ربما يتراوح ما بين 10 و12 صاروخا".

وعلى الرغم من أن المسؤول لم يحدد تواريخ ومواقع عمليات الإطلاق، فقد لاحظ المسؤولون الأمريكيون أول استخدام قتالي معروف لصاروخ "كينزال" الأسرع من الصوت الذي تم إطلاقه من الجو ضد مبنى في غرب أوكرانيا.

ولم يؤكد المسؤول ادعاء أوكرانيا بأن روسيا أطلقت صواريخ "كينزال" على مدينة أوديسا في نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، سيرغي براتشوك، إن روسيا أطلقت 3 صواريخ كينزال على "هدف للبنية التحتية السياحية".

وذكر المسؤول الأمريكي أن بلاده لم تر أي مؤشرات على أن روسيا استخدمت أسلحة فرط صوتية في هذه الضربات.

وقال المسؤول: "من الواضح، لقد رأيناهم يستخدمون الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الماضي ويضربون المباني، لكن ليس لدي أي شيء يشير إلى أنها استخدمت في أوديسا".

يذكر أن الصاروخ "كينزال"، الذي بدأ استخدامه في عام 2017، تبلغ سرعته القصوى 12 ماخ، أو حوالي 9000 ميل في الساعة (أكثر من 14 ألف و400 كيلومتر في الساعة).

وقلل المسؤولون الأمريكيون، في تصريحات سابقة، من أهمية استخدام روسيا لصاروخهم "كينزال"، بعد أن أعلن الروس عن إطلاق الصاروخ، وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إنه لا ينظر إلى الأمر على أنه "نوع من تغيير قواعد اللعبة".

وبعد أيام، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، إنه "من الصعب معرفة السبب وراء إطلاق الصاروخ، لأنه استهدف منشأة للتخزين".

كما زعمت روسيا أنها استخدمت صواريخ "إسكندر" في أبريل/ نيسان لضرب مستودعات أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية.

وتدعي أوكرانيا أن روسيا استخدمت صواريخ "إسكندر" أطلقت من شبه جزيرة القرم لضرب منطقة في أوديسا.