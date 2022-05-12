إحياء لذكرى هزيمة النازية.. هذا ما قاله بوتين في "يوم النصر العظيم"

(CNN)-- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه من الصواب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأضاف أن "المرء بحاجة إلى التعامل مع أولئك الذين يتسببون في المشكلة أو الذين يمكنهم حلها".

وتابع غوتيريش، في مؤتمر صحفي في فيينا مع المستشار النمساوي كارل نهامر، يوم الأربعاء: "من المنطقي التحدث إلى زعيم روسيا ومع أي فاعلين آخرين معنيين بالأزمة الحالية" في أوكرانيا.

كان الأمين العام للأمم المتحدة التقى ببوتين في موسكو في أواخر أبريل/ نيسان قبل أن يذهب إلى أوكرانيا للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات.

وقال غوتيريش إن اجتماع الرئيس الروسي أسفر عن "نتائج ملموسة و إجلاء المدنيين المحاصرين في مدينة ماريوبول الأوكرانية".

ومن جانبه، دافع المستشار النمساوي الذي كان أول زعيم أوروبي يلتقي مع بوتين منذ غزو أوكرانيا، عن قراره بالسفر إلى موسكو، خلال المؤتمر الصحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة.