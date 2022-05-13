عائلات مقاتلي مصنع "آزوفستال" بأوكرانيا تناشد أردوغان: "كن بطلا"

(CNN)--وجهت عائلات المقاتلين المتحصنين في مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية نداء عاطفيا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحثته على أن "يكون بطلاً" وأن يشرع في إجراءات إجلاء جميع المقاتلين المتبقين في المصنع.

وحث إيفيني سوهارنيكوف، والد مقاتل يبلغ من العمر 18 عامًا، في مؤتمر صحفي في كييف، الرئيس التركي على "اغتنام فرصة تاريخية للتسجيل في التاريخ كصانع سلام وبطل".

وقال سوهارنيكوف: "كرجل لرجل، وأب لأب، أناشدك لإنقاذ ابني ورفاقه"، مشيرًا إلى تجربة تركيا مع عمليات الإجلاء العسكرية في الشرق الأوسط.

وطلب إيفيني سوهارنيكوف إرسال سفينة مدنية لجمع المقاتلين من آزوفستال كما اقترح نقلهما إلى بلد محايد بعيدا عن القتال، وقدم أمثلة على عمليات إجلاء تمت في سوريا ودينكيرك في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية ،

وقال: "نحن بحاجة إلى بطل، شخص يتمتع بسلطة سياسية كافية لتنفيذ هذا الإجراء، من منظور سياسي وجغرافي، نعتقد أن تركيا يمكن أن تكون ذلك البلد وأن أردوغان يمكن أن يكون ذلك الشخص".

وجمعت عائلات المقاتلين 1.5 مليون توقيع على عريضة لتأمين ممر آمن من المصنع للمقاتلين.

وقالت زوجة أحد المقاتلين وهي تقف بجانب ابنها الصغير: "الأمم المتحدة والصليب الأحمر مهتمان فقط بالمدنيين"، وحذرت صديقة أحد المقاتلين: "إذا تم التخلي عنهم لن يكون لأوكرانيا مستقبل مشرق".

وعرضت أوكرانيا الإفراج عن أسرى الحرب الروس مقابل إجلاء الجنود الأوكرانيين المصابين من مصنع الصلب المحاصر في آزوفستال.

ويعتقد أنه لا يزال هناك عدة مئات من الجنود في آخر معقل في ماريوبول، فيما تواصل روسيا قصفها المنتظم للمصنع، وفقًا للجيش الروسي والأوكراني.