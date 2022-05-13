مجددا.. صاروخ أوكراني يستهدف سفينة إنزال روسية والأخيرة تتفاداه بصعوبة

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- شوهدت أعمدة من الدخان بالقرب من سفينة إنزال روسية من طراز سيرنا في البحر الأسود، الخميس، حيث حددت صورة الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة ماكسار وجود سفينة برافعة ثقيلة قرب جزيرة الثعبان، في جنوب أوكرانيا.

Credit: Maxar Technologies

وأظهرت صور ماكسار وجود سفينة غارقة أخرى إلى جانب القطعة البحرية الروسية، والتي عرّفتها أيضا بأنها سفينة إنزال أخرى من طراز "سيرنا".

Credit: Maxar Technologies

ولم يتضح كيف غرقت السفينة الثانية، لكن سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا أكد في تصريح له الأحد، إصابة سفينة إنزال بالإضافة إلى زورقي دورية من طراز رابتور، مضيفا أن الجيش الأوكراني قام بتدمير مروحية روسية في الجزيرة.

كما زعم اشتعال النيران في سفينة الدعم الروسية "فسيفولود بوبروف"، تم سحبها إلى ميناء سيفاستوبول، لكن لم تظهر سفينة الدعم هذه في صورة الأقمار الصناعية، ولم تتمكن CNN من التحقق هذا الادعاء حتى الآن.

يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي يدمر فيها الأوكرانيون مركبات روسية في الجزيرة، مراراً وتكراراً خلال الأسابيع الماضية.