وزيرا دفاع أمريكا وروسيا بأول اتصال منذ بدء غزو أوكرانيا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الجمعة أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو لأول مرة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

واستمرت المكالمة قرابة الساعة بناء على طلب أوستن، الذي استخدم المكالمة الأولى بين الاثنين منذ 84 يومًا لحث نظيره الروسي على تنفيذ "وقف فوري لإطلاق النار"، وفقًا لقراءة مقتضبة للمكالمة. تحدث الاثنان آخر مرة في 18 فبراير/ شباط، قبل أسبوع من بدء روسيا غزوها لأوكرانيا.

وكان المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، قد قال في الـ 24 مارس/ اذار الماضي إن أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي "سعيا وما زالا يعملان على" اجراء مكالمات هاتفية مع شويغو والجنرال الروسي فاليري جيراسيموف، لكن الروس "رفضوا حتى الآن المشاركة".

وبعد المكالمة بين أوستن وشويغو، من المتوقع أيضًا أن يتواصل الجنرال ميلي مع نظيره الروسي لمعرفة ما إذا كان من الممكن تحديد موعد مكالمة، كما قال مسؤول بوزارة الدفاع لشبكة CNN، لكن لا توجد محادثة حاليًا في الجدول.