أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في السويد أن تعمل البلاد على تقديم طلب سويدي للانضمام إلى حلف الناتو، وفقًا لبيان على موقع الحزب على الإنترنت.

ويواصل البيان القول إنه يتعين على الحزب، في حالة الموافقة على الطلب من قبل الناتو، العمل على إعلان شروط أحادية الجانب ضد وضع أسلحة نووية وقواعد دائمة على الأراضي السويدية.

في تغريدة كتبتها بعد الإعلان، وصفت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، القرار بأنه "تاريخي"، مُضيفة أن "الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تدهور الوضع الأمني للسويد وأوروبا ككل".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت فنلندا أيضًا قرارها بالتقدم لعضوية الناتو، الأحد.

في وقت سابق الأحد، قال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، إن "باب الناتو مفتوح" أمام السويد وفنلندا.

في وقت سابق الأحد، قالت الحكومة الفنلندية، إنها تعتزم الانضمام إلى حلف الناتو، متخلية عن عقود من الحياد وتجاهل التهديدات الروسية بالانتقام المحتمل في الوقت الذي تحاول فيه الدولة الاسكندنافية تعزيز أمنها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتم الإعلان عن القرار في مؤتمر صحفي مشترك للرئيس الفنلندي سولي نينيستو ورئيس الوزراء سانا مارين، اللذان قالا إن هذه الخطوة يجب أن يصادق عليها برلمان البلاد قبل أن تتمكن فنلندا رسميًا من الحصول على عضوية التحالف.

ستؤدي هذه الخطوة إلى رفع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حدود فنلندا التي يبلغ طولها 830 ميلًا مع روسيا، ولكن قد يستغرق الأمر شهورًا حتى يتم الانتهاء منها حيث يتعين على المجالس التشريعية لجميع أعضاء الناتو الثلاثين الحاليين الموافقة على المتقدمين الجدد.

كما أنه يخاطر بإثارة غضب روسيا، التي أبلغ رئيسها، فلاديمير بوتين، نظيره الفنلندي السبت أن التخلي عن الحياد العسكري والانضمام إلى الكتلة سيكون "خطأ"، وفقًا لبيان الكرملين. يوم السبت، قطعت روسيا إمدادات الكهرباء عن الدولة الاسكندنافية بعد مشاكل في تلقي المدفوعات.