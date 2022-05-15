استعدادًا لحرب محتملة مع روسيا.. فنلندا تكثف مناوراتها العسكرية قبل قرار الانضمام للناتو

ظبرلين، ألمانيا (CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إن "تركيا أوضحت أن نيتها ليست منع العضوية"، ردًا على سؤال من فريد بليتغن مراسل CNN في برلين، الأحد، عبر اتصال الفيديو.

سأل بليتغن ستولتنبرغ عن المدة التي من المتوقع أن تستغرقها عملية صعود السويد وفنلندا إلى الناتو نظرًا للمخاوف الأخيرة التي أعربت عنها دول مثل تركيا.

وقال ستولتنبرغ بالنظر إلى أن تركيا لا تنوي منع العضوية، "أنا واثق من أننا سنكون قادرين على معالجة المخاوف التي أعربت عنها تركيا بطريقة لا تؤخر العضوية أو عملية الانضمام، لذلك لا تزال نيتي للحصول على عملية سريعة".

وأضاف الأمين العام أن عملية المصادقة ستستغرق وقتًا، كما هو معتاد عند المرور عبر 30 برلمانًا، لكنه يعتزم "أن تسير العملية بشكل أسرع مما شهدناه من قبل".

وأضاف ستولتنبرغ "هذه فرصة تاريخية علينا اغتنامها".

وقال ستولتنبرغ إن الناتو سيعمل مع السويد وفنلندا بشأن أي تهديدات محتملة من روسيا "لتوفير إجراءات ضمان في المتوسط".

وقال نائب الأمين العام للناتو، ميرسيا جيوانى، الأحد، أن "باب الناتو مفتوح" أمام السويد وفنلندا.

وأضاف في مؤتمر صحفي أثناء حضوره الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الناتو في برلين: "فنلندا والسويد هما أقرب شريكين للناتو". واعتبر قرار الدولتين بالتقدم لطلب الانضمام بأنه سيكون "تاريخيًا".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، أن الولايات المتحدة "ستدعم بقوة" فنلندا والسويد إذا تقدمتا بطلب للحصول على عضوية الناتو.

وأشار بلينكن إلى أن وزيري خارجية السويد وفنلندا كانا حاضرين أيضًا وأن كلا البلدين "شريكان دفاع مقربان ومقدران لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة".

وتابع: "ستدعم الولايات المتحدة بقوة طلب الناتو المقدم من السويد أو فنلندا إذا اختارا التقدم رسميًا إلى الحلف. سوف نحترم أي قرار يتخذونه. وقد دعمنا منذ فترة طويلة سياسة الباب المفتوح التي يتبعها الناتو وحق جميع الدول في تقرير مستقبلها وسياساتها وترتيباتها الأمنية".

وأعلنت الحكومة الفنلندية نيتها التقدم بطلب لعضوية التحالف الدفاعي، الأحد.