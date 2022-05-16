في الشهر الثالث.. على ماذا يركز الطرفان الآن في حرب روسيا وأوكرانيا؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا ليس لديها مشكلات مع فنلندا والسويد، وانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يشكل تهديدًا، لكنه سيثير ردًا.

كان بوتين يتحدث في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، الاثنين.

وقال بوتين: "أما بالنسبة لتوسيع الناتو، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد في الحلف وهما فنلندا والسويد - ليس لدى روسيا مشكلات مع هذه الدول. لذلك، بهذا المعنى، فإن التوسع على حساب هذه الدول لا يشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا".

وأضاف "لكن توسيع البنية التحتية العسكرية في هذه المنطقة سيؤدي بالتأكيد إلى ردنا. سنرى ما سيكون على أساس التهديدات التي ستنشأ بالنسبة لنا".

وفقًا للزعيم الروسي، فإن توسع الناتو "مصطنع" لأن الحلف يتجاوز هدفه الجغرافي ويؤثر على مناطق أخرى "ليس بأفضل طريقة".

وقال الرئيس الروسي إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تلعب دورًا مهمًا للغاية في تحقيق الاستقرار في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي، وأعرب عن أمله في أن تزداد إمكانيات وتأثير المنظمة فقط في "هذه الأوقات الصعبة".

وقال بوتين "آمل أن تستمر المنظمة، التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى هيكل دولي كامل، في التطور. أعني، في هذه الأوقات الصعبة".

وحسب بوتين، سيتبنى قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي يوم الاثنين بيانًا مشتركًا حول التعاون العسكري.

وأضاف بوتين أنه سيبلغ رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالتفصيل بشأن مسار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الجزء المغلق من القمة.

وقال بوتين إن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتزم إجراء سلسلة من التدريبات المشتركة هذا الخريف، والتي ستجرى في كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.