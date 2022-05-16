أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة وزراء السويد، ماجدالينا أندرسون، الاثنين، إنه يتعين على السويد أن تنضم إلى الناتو إلى جانب فنلندا المجاورة "لضمان سلامة الشعب السويدي".

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي مشترك إلى جانب زعيم المعارضة السويدية، أولف كريسترسون، في ستوكهولم الاثنين، أكدت أندرسون أن الوضع الحالي "يتطلب" من السويد الانضمام إلى التحالف العسكري.

وقالت أندرسون: "من أجل ضمان سلامة الشعب السويدي، فإن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي الانضمام إلى الناتو مع فنلندا".

وأضافت أندرسون أن الحكومة السويدية قررت التقدم للانضمام إلى عضوية الناتو.

عندما سُئلت عن الموعد المحدد لتسليم الدولة الطلب، قالت إنه يمكن أن يحدث إما الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع، مضيفة أنه يجب القيام بذلك بالتنسيق مع فنلندا.

ومن شأن الخطوة إلى رفع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة إلى حدود فنلندا والسويد، لكن قد يستغرق الأمر شهورًا حتى يتم الانتهاء منها حيث يتعين على المجالس التشريعية لجميع أعضاء الناتو الثلاثين الحاليين الموافقة على المتقدمين الجدد.

كما أنه يخاطر بإثارة غضب روسيا. ويوم السبت، قطعت روسيا إمدادات الكهرباء عن الدولة الاسكندنافية بعد مشاكل في تلقي المدفوعات.

في وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا ليس لديها مشكلات مع فنلندا والسويد، وانضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يشكل تهديدًا لبلاده، لكن التوسع العسكري للحلف سيثير ردًا.

وقال بوتين، في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، الاثنين: "أما بالنسبة لتوسيع الناتو، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد في الحلف وهما فنلندا والسويد - ليس لدى روسيا مشكلات مع هذه الدول. لذلك، بهذا المعنى، فإن التوسع على حساب هذه الدول لا يشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا". وأضاف: "لكن توسيع البنية التحتية العسكرية في هذه المنطقة سيؤدي بالتأكيد إلى ردنا".