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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت وحدة عسكرية أوكرانية تقاتل شمال مدينة خاركيف إنها وصلت إلى الحدود الروسية، ونشرت رسالة تقول: "سيدي الرئيس، لقد نجحنا!"

يُظهر مقطع فيديو أصدرته الوحدة مجموعة صغيرة تحمل وتدًا باللونين الأزرق والأصفر إلى الخط الحدودي.

وقال الجيش الأوكراني، الإثنين، إن "العدو يركز جهوده الرئيسية حول خاركيف على الحفاظ على مواقعه ومنع تقدم قواتنا" في اتجاه الحدود.

خلال الأيام القليلة الماضية، تقدمت القوات الأوكرانية باتجاه الحدود في عدة أماكن شمال وشرق خاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد قبل بدء الغزو، مع انسحاب القوات الروسية.

وقال مسؤولون أوكرانيون الأسبوع الماضي إنهم يحررون قرى على مشارف المدينة.

ويعد تقدمهم بمثابة إحراج رمزي لطرد القوات الروسية إلى حدودها بينما يشكل تهديدًا استراتيجيًا بقطع خطوط الإمداد الروسية إلى أوكرانيا وقواتها جنوبًا في منطقة دونباس.