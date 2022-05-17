أمين عام الناتو: حرب روسيا مستمرة في أوكرانيا.. ولا ينبغي الإفراط في التفاؤل

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، بعد ساعات من إعلان السويد أنها ستطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إن "الاتحاد الروسي سيضطر إلى اتخاذ خطوات انتقامية، سواء ذات طبيعة عسكرية تقنية أو غيرها، من أجل وقف التهديدات لأمنها القومي الناشئة في هذا الصدد".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، في بيان: "سوف يتسبب انضمام السويد إلى الناتو في إلحاق ضرر كبير بأمن شمال أوروبا والقارة الأوروبية ككل".

وتابعت: "سيضطر الاتحاد الروسي إلى اتخاذ خطوات انتقامية، سواء ذات طبيعة عسكرية تقنية أو غيرها، من أجل وقف التهديدات التي يتعرض لها أمنه القومي في هذا الصدد، بما في ذلك احتمال نشر أنظمة أسلحة هجومية لهذه الكتلة العسكرية على الأراضي السويدية".

وذكر البيان أن "عضوية الناتو لن تزيد من مستوى أمن السويد، فقط لأن لا أحد يهدد البلاد، لكنها ستؤدي بالتأكيد إلى فقدان السيادة في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية".

وظلت الدولة الاسكندنافية في السابق على الحياد وتجنبت الصراع، ولكن إذا انضمت إلى الناتو، فسوف توافق على حمل السلاح إذا لزم الأمر لدعم أعضاء الحلف الآخرين.