الجيش الأمريكي يعلن عن اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي

(CNN)-- أعلن سلاح الجو الأمريكي، يوم الاثنين، عن إجراء اختبار ناجح لصاروخ فرط صوتي تفوق سرعته سرعة الصوت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتم إطلاق الصاروخ من طراز ARRW بنجاح من قاذفة قنابل من طراز بي-52 قبالة سواحل جنوب كاليفورنيا يوم السبت، دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

وقال الجنرال هيث كولينز، المسؤول التنفيذي عن برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأمريكية: "كان هذا إنجازا كبيرا".

والصاروخ ARRW تفوق سرعته سرعة الصوت ويستخدم صاروخًا معززًا لزيادة سرعته لتصل 5 أضعاف سرعة الصوت.

وعانى برنامج الأسلحة بالقوات الجوية الأمريكية من 3 إخفاقات في اختبارات الصاروخ قبل هذا النجاح الأخير بسبب وجود عيوب أدت إلى تأجيل اختبار الصاروخ.

وقبل يوم واحد من هذا الاختبار، أقر وزير القوات الجوية فرانك كيندال بالمشاكل التي واجهها البرنامج .

وركزت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بشكل متزايد على تطوير الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بعد أن أصبح نواب الكونغرس قلقين من تخلف الولايات المتحدة عن البرامج الصينية والروسية.

ففي العام الماضي، اختبرت الصين بنجاح سلاحًا تفوق سرعته سرعة الصوت يدور حول العالم قبل أن يصيب هدفه.

ومؤخرا، أصبحت روسيا أول دولة على الإطلاق تستخدم أسلحة تفوق سرعة الصوت في الحرب عندما أطلقت صواريخ إسكندر و كينزال على أوكرانيا.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن روسيا استخدمت ما بين 10 إلى 12 صاروخا تفوق سرعة الصوت منذ بداية غزوها لأوكرانيا.

ودفع نجاح البرامج الروسية والصينية فوق الصوتية الولايات المتحدة إلى التركيز على تطوير أسلحتها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وصُممت الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لتفادي أنظمة الدفاع الجوي عن طريق المناورة بمعدل 5 أضعاف سرعة الصوت أو أسرع.