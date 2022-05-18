نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في انتقاد علني نادر لسير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حذر الكولونيل المتقاعد ميخائيل خودارينوك عبر التلفزيون الحكومي من أن الوضع سيصبح أسوأ.

قال خودارينوك ببرنامج 60 دقيقة بنسخته الروسية، الإثنين: "’دعونا لا نشرب مهدئات المعلومات‘، لأنه في بعض الأحيان تنتشر المعلومات حول بعض الانهيارات الأخلاقية أو النفسية للقوات المسلحة الأوكرانية، وكأنهم يقتربون من أزمة معنويات أو انقسام.. لا شيء من هذا قريب من الواقع".

وأضاف: "دعونا ننظر إلى هذا الوضع ككل من موقعنا الاستراتيجي الشامل.. دعونا لا نؤرجح الصواريخ في اتجاه فنلندا - هذا يبدو سخيفًا.. أكبر مشكلة مع وضعنا العسكري والسياسي هي أننا في عزلة جيوسياسية تامة.. والعالم بأسره ضدنا - حتى لو لم نرغب في الاعتراف بذلك".

وتابع قائلا: "بالنظر إلى أن المساعدة الأوروبية ستدخل حيز التنفيذ الكامل ويمكن لمليون جندي أوكراني مسلح الانضمام إلى القتال، نحتاج إلى رؤية حقيقة المستقبل القريب، ونحن بحاجة إلى النظر في ذلك في حساباتنا العملياتية والاستراتيجية.. الوضع بالنسبة لنا بصراحة سيزداد سوءا ".