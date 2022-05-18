رسميا.. فنلندا والسويد تُسلّمان طلب الانضمام لحلف الناتو

أمين عام الناتو: حرب روسيا مستمرة في أوكرانيا.. ولا ينبغي الإفراط في التفاؤل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن فنلندا والسويد سلمتا طلبًا للانضمام إلى حلف الناتو.

كما قال ستولتنبرغ بعد استلامه الطلبات من سفراء فنلندا والسويد في المقر الرئيسي للناتو في بروكسل إن "الطلبات التي قدمتموها اليوم هي خطوة تاريخية.. سينظر الحلفاء اليوم إلى الخطوات التالية في مساركم إلى الناتو".

"وتابع قائلا: "يجب أخذ المصالح العسكرية لجميع الحلفاء بعين الاعتبار ونحن مصممون على العمل على جميع القضايا والوصول إلى نتائج سريعة".

ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال إن روسيا ليس لديها مشكلات مع فنلندا والسويد، وانضمامهما إلى الناتو لن يشكل تهديدًا، لكنه سيثير ردًا، حيث قال: "أما بالنسبة لتوسيع الناتو، بما في ذلك من خلال الأعضاء الجدد في الحلف وهما فنلندا والسويد - ليس لدى روسيا مشكلات مع هذه الدول. لذلك، بهذا المعنى، فإن التوسع على حساب هذه الدول لا يشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا".

وأضاف "لكن توسيع البنية التحتية العسكرية في هذه المنطقة سيؤدي بالتأكيد إلى ردنا. سنرى ما سيكون على أساس التهديدات التي ستنشأ بالنسبة لنا".