إصابة وزير الصحة الأمريكي بفيروس كورونا

(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يوم الأربعاء، إصابة الوزير كزافييه بيسيرا بفيروس كورونا المستجد، وأنه يعاني من أعراض خفيفة.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه ثبت إصابة الوزير بفيروس كورونا أثناء وجوده في ألمانيا قبل اجتماعات مجموعة السبع لوزراء الصحة، حيث كانت نتائج الاختبارات التي أجريت للوزير إيجابية.

وأضاف البيان أن بيسيرا كان قد حصل على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا وكذلك الجرعة المعززة.

وتابع أن "وزير الصحة سيواصل العمل بمعزل عن الآخرين أثناء وجوده في العزل في برلين، ويتطلع إلى استئناف الاجتماعات الشخصية، في أقرب وقت ممكن".

ولفت بيان الوزارة إلى أن آخر مرة زار فيها بيسيرا البيت الأبيض، يوم الخميس الماضي، ولم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال وثيق بوزير الصحة.