(CNN)-- أعلنت هيئة الأركان الأمريكية، يوم الخميس، أن رئيس الأركان الجنرال مارك ميلي تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي، الجنرال فاليري جيراسيموف، وهذه هي المحادثة الأولى بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

وبحسب بيان المتحدث باسم هيئة الأركان الأمريكية، الكولونيل ديف باتلر: "تمت مناقشة العديد من القضايا الأمنية والاتفاق على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة".

وتأتي محادثة ميلي مع جيراسيموف بعد 6 أيام من حديث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، لأول مرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

واستمرت المحادثة بين أوستن وشويغو حوالي ساعة، وحيث وزير الدفاع الأمريكي نظيره الروسي على "تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا"، وفقًا لبيان أمريكي.

وكانت آخر مرة تحدث فيها الاثنان في 18 فبراير، قبل أن تبدأ روسيا غزوها لأوكرانيا.