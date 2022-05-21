(CNN)-- قال مسؤول في البيت الأبيض إن طائرات عسكرية ستشارك في رحلات الطيران التي ستجلب حليب الأطفال إلى الولايات المتحدة ضمن جهود الإدارة الأمريكية لتسريع وصول الحليب للتغلب على أزمة النقص حليب الأطفال التي تعاني منها الولايات المتحدة الأمريكية حاليا.

وأمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتنفيذ أولى الرحلات الجوية التي تدعم هذه الجهود، والمعروفة باسم عملية Fly Fly Formula ، وستغادر الرحلات الجوية قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.

وقال مسؤول البيت الأبيض: "نظرًا لخطورة الموقف، ستضم هذه الرحلات طائرات عسكرية أمريكية".

واستخدام الطائرات العسكرية لهذا الغرض هو أمر غير معتاد ويعكس الطبيعة الملحة للوضع بسبب الأزمة التي نتجت عن إغلاق مصنع "أبوت" في مدينة ستورجيس بولاية ميشيغان لإنتاج حليب الأطفال عقب شكاوى من مستهلكين تجاهه بالتسبب بمرض للأطفال.

وتعتمد خطة الإدارة الأمريكية على استخدام طائرات تجارية، لكن لم يكن أي منها متاحًا في نهاية هذا الأسبوع، وفقًا لمسؤول.

وقال البيت الأبيض إن الأولوية لنقل أنواع حليب الأطفال التي تخدم الأغراض الطبية.